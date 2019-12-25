В Выборге скоро появится новое поколение автобусов в честь 730-летия города

Перевозчики готовятся к запуску автобусов нового поколения в Выборге в честь 730-летия города. Их вместимость достигает 92 человек.

Перевозчики активно готовятся к запуску совершенно новых автобусов, которые вот-вот порадуют жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

Свежие автобусы уже начали покорять дороги Ленинградской области, оживляя маршруты в направлениях Гончарово и Вещево. Одной из ключевых особенностей новых транспортных средств стала их вместимость – до 92 пассажиров.

Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан: каждый новый автобус оснащен специальными местами для инвалидных и детских колясок. Благодаря механическим пандусам передвижение инвалидов становится намного комфортнее и безопаснее.

Ранее сообщалось, что автобусы из Ломоносова и Зеленогорска скорректировали маршруты под расписание электричек.

Фото: Piter.TV