Автобусы из Ломоносова и Зеленогорска скорректировали маршруты под расписание электричек

Изменения были внесены по просьбам петербуржцев.

Следующие из Ломоносова и Зеленогорска автобусы скорректировали свои маршруты в соответствии с расписанием электропоездов. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Изменения были внесены по просьбам петербуржцев. В частности, автобус № 1Л, следующий от вокзала в Ломоносове до остановки "Малая Ижора", теперь отправляется в 18:00 и в 21:10. Автобус №420, следующий из Зеленогорска до посёлка Красная Долина начнёт движение в 6:40.

Кроме того, было изменено время отправления последнего рейса автобуса № 227, следующего от станции метро "Крестовский остров" до Арцеуловской аллеи. Маршрут будет курсировать до 00:10.

Ранее мы сообщили о том, что вместо парконов в центре Петербурга появятся камеры для оплаты парковки.

Фото: пресс-служба комтранса Петребурга