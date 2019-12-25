Вместо парконов в центре Петербурга появятся камеры для оплаты парковки

Первой улицей, на которой появится камеры, станет улица Рубинштейна, поскольку она очень узкая.

В центре Северной столицы планируют заменить парконы специальными камерами для оплаты парковки. Об этом сообщил зампред городского комтранса Дмитрий Ваньчков в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Также чиновник уточнил, что автомобили, которые курсируют по центру и контролируют оплату, могут стать не нужны. Первой улицей, на которой появится камеры, станет улица Рубинштейна, поскольку она очень узкая.

Также в Петербурге обсуждают инициативу о продлении времени, которое даётся на оплату парковки. На данный момент место нужно оплатить в первые 15 минут, однако это время могут продлить до конца дня, когда поставили машину.

Ранее мы сообщили о том, что около "Удельной" построят перехватывающую парковку.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)