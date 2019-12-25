В Выборге братья-арестанты сбежали из здания суда, выпрыгнув в окно

Мужчин судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Вечером 9 августа в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от помощника мирового судьи. Женщина рассказала о побеге двух мужчин из зала суда. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, со скамейки подсудимых сбежали два брата-арестанта из поселка Плодовое. Они выпрыгнули в открытое окно после оглашения приговора.

Их судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. 35-летнего брата приговорили к году в колонии строгого режима, а его 40-летний родственник получил 2,5 года в колонии.

Теперь мужчин, одетых в рабочие робы, разыскивают.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили чиновника Минобороны за превышение полномочий.

Фото: Piter.TV