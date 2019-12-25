В Петербурге осудили чиновника Минобороны за превышение полномочий

Ущерб от его действий составил 151 млн рублей.

Петроградский районный суд в Петербурге вынес приговор в отношении руководителя Управления заказчика капитального строительства Западного военного округа Юрия Домолазова. Его осудили на 3,5 года за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Домолазов, действуя как должностное лицо Министерства обороны, принял ремонтно-реставрационные работы в исторических помещениях Константиновского военного училища. При этом они не соответствовали условиям, поставленным заказчиком.

В частности, вместо реставрации оригинальных паркетных щитов в нескольких залах училища были произведены более дешевые работы по укладке нового штучного паркета. Стоимость фактически выполненных работ составила около 35 млн рублей. При этом Минобороны заплатило подрядчику 186,2 млн рублей. Ущерб от действий осужденного составил 151 млн рублей.

Домолазова отправили на 3,5 года в исправительную колонию общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на год. В пользу Минобороны с него взыскали 58,6 млн рублей.

Ранее мужчине дали 2,5 года колонии за кражу банковской карты и оскорбления полицейских.

Фото: Piter.TV