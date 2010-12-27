До сентября в Выборге благоустроят 16 дворов и построят пять детских площадок

Общая сумма финансирования составила почти 80 млн рублей.

До конца августа в Выборге закончат благоустраивать 16 дворов и установят пять детских площадок. Объекты будут принимать с учетом требований областного комитета ЖКХ, сообщил замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко.

На данный момент есть проблемы практически по всем адресам. Например, требуется исправить дорожное резиновое покрытие игровой площадки на улице Сухова, 10. Также существуют вопросы по качеству укладки асфальта у дома №7 на улице Макарова. А у домов №№ 7 и 10 на Спортивной улице специалистам не понравилось освещение. Кроме того, внимание подрядчиков обратили на безопасность во время проведения работ. После благоустройства районный комитет по городскому хозяйству проведет экспертизу материалов, которые использовали при строительстве.

Напомним, что некоторые дворы благоустраивают по инициативе местных жителей. Восемь из них приводят в порядок по программе "Формирование комфортной городской среды", а общая сумма финансирования всех территорий составила почти 80 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборге отпраздновали День государственного флага.

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