В Выборге отпраздновали День государственного флага

Юным горожанам торжественно вручили паспорта РФ.

В четверг, 22 августа, в Выборге праздничные мероприятия, посвященные дню государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К дню российского флага юным горожанам торжественно вручили паспорта РФ.

Сегодня в нашей стране особенный день - мы отмечаем День Государственного флага России. В такой значимый праздник вы получаете главный документ гражданина - паспорт. Страна – это прежде всего ее люди отметил председатель районного Совета ветеранов Владимир Остапчук

На площади прошла молодежная акция Выборгских полков. Как отметили в ведомстве, в ней приняли участие молодежные трудовые бригады, районная администрация и горожане. На мероприятие прибыл начальник отдела молодежной политики Дмитрий Бабенко. На акции также развернули полотнище российского флага размером более 400 кв. м.

Ранее мы сообщали о том, что над центральной площадью в Донецке подняли российский флаг.

Фото:пресс-служба администрации Выборга