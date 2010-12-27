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В Выборге отпраздновали День государственного флага
Сегодня, 18:57
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IRINA_CHALKINA

В Выборге отпраздновали День государственного флага

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Юным горожанам торжественно вручили паспорта РФ.

В четверг, 22 августа, в Выборге праздничные мероприятия, посвященные дню государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

К дню российского флага юным горожанам торжественно вручили паспорта РФ.

Сегодня в нашей стране особенный день - мы отмечаем День Государственного флага России. В такой значимый праздник вы получаете главный документ гражданина - паспорт. Страна – это прежде всего ее люди

отметил председатель районного Совета ветеранов Владимир Остапчук

На площади прошла молодежная акция Выборгских полков. Как отметили в ведомстве, в ней приняли участие молодежные трудовые бригады, районная администрация и горожане. На мероприятие прибыл начальник отдела молодежной политики Дмитрий Бабенко. На акции также развернули полотнище российского флага размером более 400 кв. м.

Ранее мы сообщали о том, что над центральной площадью в Донецке подняли российский флаг.

Фото:пресс-служба администрации Выборга

Теги: выборг, день государственного флага, общество
Категории: Лента новостей, Выборг,

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