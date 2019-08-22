Над центральной площадью в Донецке подняли российский флаг

Так в ДНР решили отметить День государственного флага России.

Над центральной площади в Донецке подняли российский триколор. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День государственного флага России. Об этом пишут РИА Новости.

Инициатива вывесить триколор принадлежит гражданам ДНР. Местные власти считают это хорошей инициативой.

Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России. Донбасс сделал этот выбор. Отметил представитель общественного движения "Донецкая республика"

Он добавил, что в честь Дня государственного флага России в центре Донецка планируется провести праздничный митинг. В событии примет участие спикер народного совета ДНР и другие официальные лица.

ДНР, как и ЛНР, заявила о своей независимости весной 2014 года, после государственного переворота на Украине. В апреле этого же года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, жертвами этого конфликта стали около 13 тысяч человек.

Ранее мы писали, что половина жителей России не смогли правильно назвать цвета на государственном флаге.

Видео: YouTube / MetusMortis