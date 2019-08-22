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Половина жителей России не смогли правильно назвать цвета на государственном флаге

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Социологический опрос был приурочен ко Дню флага России.

По данным ВЦИОМ 81% россиян испытывают гордость при виде флага России. Исследование было приурочено ко Дню Государственного флага РФ – 22 августа.

Исследование показало, что только половина знает, как выглядит главный символ российской федерации. 37% жителей страны верно назвали цвета, но неправильно назвали расположение полос. 9% опрошенных допустили ошибки во всем, а 4% не смогли ответить на вопрос.

В незнании чаще всего признавались люди старше 60 лет (64%) и россияне со средним образованием (60%). Однако 53% россиян сочли недопустимым незнание государственного символа. Напомним, День флага России отмечается с 1994 года в соответствии с указом президента Бориса Ельцина.

Видео: YouTube ; Piter.TV

Теги: вциом, государственные символы, день флага
Категории: Тема дня,

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