В Выборге благоустраивают дворы на улице Южный вал и улице Школьной

Там расширят парковку и проезды, оборудуют зону отдыха, установят новые детские площадки.

В сентябре в Выборге продолжается благоустройство дворов по улице Школьной, 10 и улице Южный вал, 4/2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По адресу Южный вал, 4/2 расширят парковку и проезды, оборудуют зону отдыха, установят детскую площадку, а также фонари. На улице Школьной заасфальтируют дворовые проезды, установят фонари, лавочки и урны. Также в планах установка детской площадки и создание дополнительных парковочных мест.

Отметим, что все работы производятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В рамках программы в Выборге проводится благоустройство дворов на улице Гагарина, 9; улице Гагарина, 37; Ленинградском шоссе, 37; Ленинградском шоссе, 51; улице Рубежная 36; Южный вал 4/2, улице Школьная 10.

Ранее мы написали о том, что теперь при капремонте будет документально закреплена очередность работ.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО