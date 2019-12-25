Теперь при капремонте будет документально закреплена очередность работ

Такие меры призваны избежать моментов, когда, к примеру, при протекающей кровле проводят фасадные работы.

23 сентября в администрации Выборгского района прошло совещание с руководителями ТСЖ и управляющих компаний Выборга. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в ходе встречи представителям жилфонда передана документация для формирования отчетности о текущем состоянии домов.

Власти региона утвердили другой подход к проведению капремонта. В частности, специалисты будут выявлять те работы, которые необходимо выполнить в первую очередь. Для объективной оценки процесса будут приглашены компании, ответственные за содержание домов.

В настоящий момент представители ТСЖ и управляющих компаний города Выборга готовят информацию о состоянии жилых домов для того, чтобы заранее проанализировать этапы работ.

Отметим, что реестр многоквартирных домов, которые отремонтируют в 2021 году включает 130 домов, не являющихся объектами культурного наследия, а также 78 домов, являющихся объектами культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что глава Рощинского поселения поддержала главу администрации Выборгского района.

Фото: novostroy.su