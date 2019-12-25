Глава Рощинского поселения поддержала главу администрации Выборгского района

Надежда Белоусько уверена, что несмотря на сложность ситуации, администрация Выборгского района справится с ней, а следственные органы всесторонне рассмотрят вопрос и доведут дело до конца.



Сегодня на заседании актива поселений Выборгского района выступила глава МО "Рощинское городское поселение". Надежда Белоусько выразила слова сожаления по поводу случившейся ситуации в комитете финансов.

Председатель комитета финансов, человек, которому мы безмерно доверяли как товарищу, как опытному специалисту, как члену нашей команды сделал такой удар в спину и предательство. Предательство в первую очередь по отношению к Геннадию Алексеевичу и, конечно, ко всем нам. Многие вещи, которые он делал, оказались ложью. Надежда Белоусько, глава МО "Рощинское городское поселение".

Надежда Белоусько отметила, что в результате предоставления главой комитета финансов недостоверной отчетности, и, как следствие, финансовой махинации, сельские и городские поселения недополучили средства в свои бюджеты, которые им так нужны.

Глава Рощинского поселения уверена, что несмотря на сложность ситуации, администрация Выборгского района справится с ней,а следственные органы всесторонне рассмотрят вопрос и доведут дело до конца.

Ранее мы сообщили о том, что в ближайшие выходные в Выборге пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка.

Фото: Piter.TV