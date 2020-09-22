В ближайшие выходные в Выборге пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка

Юбилейное мероприятие соберет участников из различных регионов России.

С 26 – 27 сентября в Выборге пройдет ежегодная осенняя выставка-ярмарка. В этом году мероприятие отмечает свое 20-летие.

На ярмарке будут представлены товары предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств. Также можно будет приобрести сувениры ручной работы. Заявлены участники не только из Выборгского района, но и из других районов Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Нижегородской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Растет количество участников нашей сельскохозяйственной ярмарки. Начиналось все с 14 участников и сегодня количество участвующих в ярмарке достигает 340 человек. Растет не только количество участников, но и ширится география ярмарочного движения. И в этом году более 200 участников подало заявки на ярмарку из различных регионов нашей страны. Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства администрации МО "Выборгский район".

Для гостей и жителей будет организована развлекательная интерактивная программа, где участники могут получить призы и подарки. Жителей и гостей города порадуют выступления творческих коллективов из Выборга. Также будут организованы развлекательные мероприятия для детей.

Торжественное открытие ярмарки состоится 26 сентября в 11: 00 на Южном рынке.

Отметим, что организатором мероприятия является администрация МО "Выборгский район".

