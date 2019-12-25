Первыми в списке оказались дворовые территории на Спортивной Приморской и Первоймайской улицах.

В Выборге автовладельцы получили первые предписания по уборке автохлама. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В Выборге с марта 2020 года начали заниматься неэксплуатируемым транспортом. В городе начали выдавать предписания владельцам старых автомобилей, которые долгое время простаивают во дворах, на парковках и других участках города. Согласно предписанию, собственнику дается две недели, чтобы снять автомобиль с учета, транспортировать на собственную территорию или утилизировать.

Администрация МО "Выборгский район" обратилась к владельцам с просьбой заранее позаботиться о своем автомобиле: сдать его в утилизацию или продолжить эксплуатацию по установленным правилам.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что главы администраций обсудили с МЧС обеспечение безопасности.