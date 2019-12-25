Главы администраций обсудили с МЧС обеспечение безопасности

Встречу организовал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Главы администраций муниципальных образований (МО) обсудили с МЧС обеспечение безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На заседание приехали советник губернатора Ленобласти по Северному округу Александр Караванский и заместитель главы районной администрации по внутренней политике и внешним связям Андрей Голобородько. Сначала был представлен доклад по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период. С ним выступил руководитель Выборгского отдела Центра ГИМС МЧС России по Ленобласти Сергей Нечаин. После этого, начальник 26 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС Александр Боровков рассказал, как проходят пожароопасные периоды в лесах и каким образом проводятся комплексные работы по подготовке территорий к сезону.

Докладчики обратили внимание МО на уровень пожароопасности в весенне-летний период и обозначили текущие задачи по предупреждению травматизма и гибели людей на воде в период таяния льда.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти