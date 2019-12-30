В Веселом Поселке загорелся "Пассат". Жертвой огня могла стать его хозяйка

Подробности инцидента рассказал очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечермо в пятницу, 3 января, петербуржец рассказал о происшествии в Невском районе города. У дома на Нерчинской улице молодой человек заметил, что у женщины из находившегося впереди "Вольксвагена Пассат" случилась разгерметизация топливной системы.

После того, как мужчине удалось привлечь внимание автоледи, она вышла из машины. Случилось это вовремя – автомобиль загорелся и попал на видео очевидцев.

По данным городского МЧС, о пожаре стало известно в 17:25. К 17:51 пожар у дома №5/6 по улице Белышева был ликвидирован, выгорел моторный отсек.

Пострадавших нет, а с огнем боролись восемь сотрудников МЧС с двумя единицами техники.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в Петро-Славянке потушили за два с половиной часа.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте" / Roma Shestakoff