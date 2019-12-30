Пожар в Петро-Славянке потушили за два с половиной часа

Возгорание в Колпинском районе удалось ликвидировать.

Пожар к Колпинском районе Петербурга был ликвидирован в 17:02 часов, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание днем 3 января случилось в здании №3АК по дороге на Петро-Славянку. Там располагается склад с лакокрасочными материалами, неподалеку – газовые баллоны. В самом кирпичном одноэтажно здании 10х30 метров загорелись эти самые материалы на площади в 50 "квадратов".

Огонь тушили по повышенному номеру №1-Бис, а в 15:12 часов пожар был локализован.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб