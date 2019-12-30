В Колпино загорелся склад лакокрасочных материалов

Возгорание локализовано на текущий момент.

Днем в пятницу, 3 января, поступило сообщение о пожаре в Колпино. Как уточнили в экстренных службах, загорелось здание №3АК по дороге на Петро-Славянку. Там располагается склад с лакокрасочтыми материалами, неподалеку – газовые баллоны. В самом кирпичном одноэтажно здании 10х30 метров загорелись эти самые материалы на площади в 50 "квадратов".

Огонь тушили по повышенному номеру №1-Бис, а в 15:12 часов пожар был локализован.

С огнем боролись 32 человека личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские и пожарные спасли 9-летнего мальчика в пожаре на Ленинском.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб