В Веселом Поселке сняли с дерева кошку в мешке

Животное находилось на дереве двое суток.

В Невском районе спасли кошку, которую завернули в два пакета и выбросили из окна. Животное находилось на дереве двое суток. Об этом рассказали в группе "Кошкиспас" в соцсети во "Вконтакте".

Спасателей вызвали на улицу Подвойского, очевидцы рассказали, что на дереве висит мешок с кошкой внутри. Волонтеры быстро сняли животное с дерева. Они добавили, что сначала приняли ручки пакета за ошейник.

Кошка была упакована в два пакета. Ручки пакетов тесно охватывали шею кошки и были стянуты третьим пакетом так, что даже нам, не то что кошке, развязать их без применения ножниц, не удалось. Кроме того, завязки были еще и на туловище

рассказали спасатели.

После спасения кошка стала ласкаться к волонтерам и громко мурлыкать. Волонтеры подчеркнули, что неизвестно кто, зачем и по какой причине поступил так с совершенно замечательной кошкой, однако нарастающее количество подобных заявок не может не тревожить

Сейчас кошка живет в приюте "Друг навсегда". На холоде она простудилась, но после лечения она будет готова поселиться в новом доме. Отмечается, что это "кошечка-мечта" – ласковая, любящая людей и приученная к лотку.

Ранее мы писали, что книгу с автографом Бродского выставили на благотворительный аукцион в Петербурге. На торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений Бродского A Part of Speech.

Фото и видео: Вконтакте / Кошкиспас

