Решение о том, принимать иск или нет, судья примет позже.

В Верховный суд подали иск против указа Путина о голосовании по поправкам 1 июля. Истцом выступил гражданин России Геннадий Рудяк. Об этом пишет "Интерфакс".

Рудяк требует признать недействительным указ президента о голосовании по поправкам в Конституцию, назначенном на 1 июля. Ответчик в данном иске — президент России Владимир Путин.

Суд иск зарегистрировал. Решение о том, принимать его или нет, судья примет позже.

Отметим, что аналогичные иски, связанные с голосованием, граждане России подавали и раньше. Так поступали политолог Валерий Соловей, два депутата из Мосгордумы от КПРФ, а также юрист Сергей Бочаров. Они отмечали, что отмена голосования "спасёт многие жизни".

Ранее парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы.