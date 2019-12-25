В Верхнем саду Петергофа начинается реставрация фонтанов и зеленых насаждений

Специалисты обновят водоподводящую систему.

В Верхнем саду Петергофа стартует реставрация, которую планируют закончить к декабрю 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника 30 июля, зеленые насаждения в саду истощились, дорожки зарастают мхом, а дренажно-мелиоративная система плохо работает.

Также в ГМЗ отметили, что в ремонте нуждаются обветшавшая ограда сада, малые архитектурные формы и исторический коллектор с водоводами. КГИОП уже согласовал работы, в ходе которых обновят объекты водоподводящей системы, отремонтируют фонтаны "Межеумный" и "Дубовый", ограду, лестницы и беседки. Свежее после работ станут и деревья с кустарниками и цветниками.

Также мы рассказывали, что коня на Аничковом мосту отреставрировали после налета вандалов.

Фото: Петергоф / "ВКонтакте"