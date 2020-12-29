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В Венгрии заявили, что резолюция Европарламента по Навальному не повлияет на связи с РФ
Сегодня, 9:45
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lesjasap

В Венгрии заявили, что резолюция Европарламента по Навальному не повлияет на связи с РФ

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Петер Сийярто назвал свои цели во время недавнего посещения Москвы.

В Венгрии заявили, что резолюция Европарламента по Алексею Навальному не повлияет на связи с РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства Будапешта сообщил в интервью журналистам "РБК". Петер Сийярто прокомментировал корреляцию решения депутатов ЕП с сотрудничеством между Венгрией и Россией.

Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат уточнил, что тема ареста российского оппозиционера не являлась частью повестки во время его визита в Москву 22 января. Он напомнил, что прибыл по очень важному делу, которое касалось подписания соглашения о закупке вакцины от коронавируса для Венгрии. В МИД уверили, что поставки "Спутник V" помогут спасти жизни многих граждан страны и помогут экономике быстрее преодолеть последствия пандемии.

Глава МИД Венгрии рассчитывает договориться с главой "Газпрома" по поставкам газа в страну.

Фото: МИД России

Теги: алексей навальный, венгрия, европарламент, мид, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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