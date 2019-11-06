Петер Сийярто обвинил Запад в росте цен.

В Венгрии заявили, что энергетический кризис вызван санкциями. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сделал в социальных сетях. По мнению Будапешта, страны Евросоюза должны прекратить даже обсуждение нового, восьмого антироссийского пакета. В противном случае это негативно скажется на росте цен в регионе. Петер Сийярто подчеркнул, что в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не украинским конфликтом, а именно санкциями Запада.

Евросоюз должен, наконец, перестать упоминать восьмой пакет санкций, перестать рассматривать все те меры, которые будут углублять и усугублять кризис энергоснабжения... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт полагает, что во всем остальном мире, за исключением Европы, сформировалось представление о том, что последствия западных санкций более серьезны, чем сам конфликт на Украине. Петер Сийярто подчеркнул, что этот негатив не зависит от того, нравится ли руководству ЕС такой образ мышления или нет.

Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на ГА ООН.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)

