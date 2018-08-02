В Вене из-за сильной жары полицейских собак обули в ботинки

Собакам приходится много ходить по раскаленному асфальту.

На территории России и в Европейских странах установилась аномальная жара, из-за которой страдают не только люди, но и животные.

Полицейским собакам, которые несут свое дежурство в Вене, приходится много ходить по раскаленному асфальту и они обжигали лапы. Было решено четвероногих служителей порядка обуть в кеды, чтобы предохранить лапы от ожогов. Также эту обувь планируется использовать в местах, где много битого стекла и других острых предметов, на пожарах.

Собакам такое нововведение не сразу понравилось, и чтобы приучить их к обуви понадобилось несколько дней.

Видео:YouTube/MOST NEWS