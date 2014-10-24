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В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже

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Местная жительница вывела малыша на улицу голого под дождь.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку видео, распространившегося по социальным сетям. На ролике видно, что женщина стоит под зонтом, а около нее в грязной воде играет голый ребенок. Известно, что кадры сделаны на территории Великого Новгорода.

Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей.

пресс-служба прокуратуры региона

Эксперты пояснили, что при наличии оснований ведомство предпримет меры реагирования. В комментариях к видео пользователи отметили, что прохожие пытались сделать героине ролика замечания по поводу того, что малыш в голом виде находится под дождем. В ответ местная жительница заявила, что прогулка с детьми является ее личным делом. 

Прокуратура установит причину массовой гибели рыбы в Карелии.

Видео: ВКонтакте / Регион 53 Новости. Великий Новгород

Теги: великий новгород, лужа
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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