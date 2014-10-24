В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже

Местная жительница вывела малыша на улицу голого под дождь.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку видео, распространившегося по социальным сетям. На ролике видно, что женщина стоит под зонтом, а около нее в грязной воде играет голый ребенок. Известно, что кадры сделаны на территории Великого Новгорода.

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Эксперты пояснили, что при наличии оснований ведомство предпримет меры реагирования. В комментариях к видео пользователи отметили, что прохожие пытались сделать героине ролика замечания по поводу того, что малыш в голом виде находится под дождем. В ответ местная жительница заявила, что прогулка с детьми является ее личным делом.

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Видео: ВКонтакте / Регион 53 Новости. Великий Новгород