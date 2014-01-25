Ряпушка погибла в Елмозеро в начале недели.

Прокуратура установит причину массовой гибели рыбы в Карелии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Специалисты проверят информацию СМИ о ситуации, которая произошла в акватории Медвежьегорского района. Местные жители заметили на побережье озера Елмозеро погибшую ряпушку. Предположительно, трагедия может быть связана с изменением корма в садках форелевого хозяйства.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин гибели рыбы и размера причинённого окружающей среде ущерба. пресс-служба прокуратуры

По результатам проверки будет предпринято процессуальное решение.

На юге Карелии обнаружили захоронение 140 человек.

Видео: ВК / Медвежьегорск Online