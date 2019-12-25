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На юге Карелии обнаружили захоронение 140 человек
Сегодня, 14:08
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На юге Карелии обнаружили захоронение 140 человек

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Для установления возможных причин массового захоронения привлекут археологов и историков.

На территории Лахденпохского района республики Карелия обнаружено захоронение 140 человек. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, скелетированные останки были обнаружены в ходе проведения ландшафтных работ. Первоначально нашли три черепа и несколько костей, однако при дальнейшем осмотре было установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек. Помимо этого также обнаружены некоторые предметы быта.

В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет.

из сообщения пресс-службы СУ СК России по республики Карелия

В настоящее время ведется доследственная проверка. Для получения более точных данных касаемо обнаруженного захоронения к делу привлекут археологов и историков.

Ранее поисковый отряд "Рейд" из Петербурга обнаружил в Карелии останки бойца-добровольца 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения.

Фото: karelia.sledcom.ru

Теги: карелия, массовое захоронение, нашли человеческие останки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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