На юге Карелии обнаружили захоронение 140 человек

Для установления возможных причин массового захоронения привлекут археологов и историков.

На территории Лахденпохского района республики Карелия обнаружено захоронение 140 человек. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, скелетированные останки были обнаружены в ходе проведения ландшафтных работ. Первоначально нашли три черепа и несколько костей, однако при дальнейшем осмотре было установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек. Помимо этого также обнаружены некоторые предметы быта.

В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет. из сообщения пресс-службы СУ СК России по республики Карелия

В настоящее время ведется доследственная проверка. Для получения более точных данных касаемо обнаруженного захоронения к делу привлекут археологов и историков.

Ранее поисковый отряд "Рейд" из Петербурга обнаружил в Карелии останки бойца-добровольца 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения.

Фото: karelia.sledcom.ru