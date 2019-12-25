Останки красноармейца 1914-го года рождения из Ленинграда нашли в Карелии

Мужчина проживал на Боровой улице вместе с женой.

Поисковый отряд "Рейд" из Петербурга обнаружил в Карелии останки бойца-добровольца 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения. Личность их владельца удалось установить, и теперь родственники или знакомые бойца разыскиваются. Информация об этом была опубликована в группе "Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение" в "ВКонтакте".

Разведка проходила на территории Олонецкого района. Найденные останки принадлежат Варламову Сергею Ефимовичу 1914-го года рождения. Он родился деревне Гольнево Кармановского района Западной области. В Петербурге проживал на Боровой улице, 59, кв. 177. Жена и сестра Варламова проживали по этому же адресу. В июле 1941-го года был призван на фронт.

Если Варламов С.Е. приходится вам родственником или вы можете помочь в поиске, просим написать в личные сообщения группы или Александру. говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что поисковики нашли под Псковом массовое захоронение граждан, расстрелянных в годы войны.

Фото: ВКонтакте / Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение