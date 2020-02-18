В Пскове проводится проверка по факту обнаружения захоронения мирных граждан, убитых в годы ВОВ.

Поисковики нашли под Псковом массовое захоронение граждан, расстрелянных в годы войны. По факту гибели жителей региона Следственный комитет РФ проводит проверку. Известно, что тела были обнаружены во время поисков в рамках проекта "Без срока давности" на территории Невельского района. Специалисты считают, что мирное население погибло от рук фашистов во время Второй мировой войны.

По архивным данным и по данным свидетелей, местные жители указали приблизительное место расстрела в 1941 году. Сейчас ведутся поисковые работы, судя по территории квадрата, здесь может быть от 20 до 50 расстрелянных граждан. Игорь Неофитов, псковский поисковик

Известно, что место захоронения находится около деревни Борки. На данный момент поисковики не могут ответить на вопрос об объеме останков, так как им приходится обследовать достаточно большой квадрат территории. Уже найдено несколько провалов в земле, первые артефакты ВОВ.

Это в старом песчаном карьере, здесь и был карьер до войны. Скорее всего, что их расстреляли внизу у подножья карьера, а со временем карьер заплыл песком. Сейчас я нахожусь на раскопе, ведутся работы. Игорь Неофитов, псковский поисковик

Напомним, что СК РФ в 2020 году возбудил уголовное дело после обнаружения массового захоронения граждан под Псковом. Люди погибли в нацистском концентрационном лагере Моглино. Представители Минобороны РФ нашли и затем эксгумировали останки 188 человек.

Стало известно, кто погребен в массовом захоронении на Донбассе.

Видео: Следственный комитет РФ