В результате обстрела были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.

В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 февраля на улице Ломоносова. Автобус обстреляли из пневматического оружия. В результате обстрела были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.

Отмечается, что 17-летний подросток, устроивший стрельбу, находился в компании пятерых человек. Все участники происшествия были установлены. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.

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Видео: СУ СКР по Новгородской области