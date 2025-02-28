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В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики

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В результате обстрела были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.

В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 февраля на улице Ломоносова. Автобус обстреляли из пневматического оружия. В результате обстрела были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.

Отмечается, что 17-летний подросток, устроивший стрельбу, находился в компании пятерых человек. Все участники происшествия были установлены. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой.

Видео: СУ СКР по Новгородской области

Теги: автобус, великий новгород, подросток, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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