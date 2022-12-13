Предварительно жители опасного района были эвакуированы полицией.

В Великобритании сдетонировала 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Об этом рассказали местные правоохранительные органы. Инцидент зафиксирован в городе Грейт-Ярмут, расположенном в восточной части Соединенного Королевства. Местные жители уточнили, что почувствовали дрожь и услышали звук взрыва даже в пределах радиуса в 24 километра. Полиция графства Норфолк добавила, что информации о пострадавших среди военных или гражданских лиц не поступало.

В настоящее время агентства оценили ущерб, причиненный взрывом: разбито несколько автомобильных стекол, повреждена верхняя часть строительных лесов на мосту и дамба противопаводковой защиты. пост полиции Норфолка

Напомним, что взрывное устройство было обнаружено в середине недели. Его нашел подрядчик, который вел работы по ремонту газовых труб. Местная полиция выставила вокруг опасной территории кордоны, бомбу обложили ящиками с песком, а армейские специалисты должны были разминировать 250-килограммовый снаряд. Предварительно оперативники эвакуировали граждан. Затем началась миссия по обезвреживанию устройства. После детонации бомбы жители города смогли вернуться в свои дома.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News