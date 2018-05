В Великобритании назвали самую лучшую песню всех времен и народов

Радиостанция Smooth radio ежегодно составляет рейтинг популярной музыки. В этом году композиция Perfect Эда Ширана из прошлогоднего альбома стала лучшей.

Британская радиостанция Smooth radio ежегодно составляет рейтинг 500 лучших песен. В этом году лучшей песни всех времен стала композиция Perfect Эда Ширана из альбома 2017 года.

По количеству песен вошедших в топ-500 лучших песен лидирует Джордж Майкл с 20 песнями, на втором месте Элтон Джон с 18. Третье место у ABBA - 15 песен. Самой лучшей песней всех времен стала песня Эда Ширана Perfect. В 20 ке еще его две композиции занимают 5 и 17 место. На втором и третьем местах композиции Джорджа Майкла Careless Whisper и Different Corner. Четвертое место Уитни Хьюстон с композицией I Will Always Love You.

В 20ку также вошли песни Адель, АВВА, Элвис Пресли, Фил Коллинз, Дэвид Боуи, Fleetwood Mac , Робби Уильямс и другие популярные исполнители.

Видео: Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)