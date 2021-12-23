Песня Эда Ширана Shape of You набрала рекордные 3 млрд прослушиваний на Spotify

Релиз песни состоялся на стрим-сервисе в январе 2017 года.

Песня британского исполнителя Эда Ширана Shape of You побила рекорд прослушиваний на Spotify. С момента выхода ее послушали 3 млрд раз. Об этом сообщает NME.

Рекорд был установлен 22 декабря. Релиз песни, входящей в альбом "÷", состоялся на стрим-сервисе в январе 2017 года.

Эд Ширан в видеокомментарии для Spotify заявил, что в восторге от новости, назвав случившееся "абсолютным безумием". Певец признался, что изначально не собирался включать песню в альбом, но один из менеджеров лейбла убедил его это сделать.

На официальном YouTube-канале Эда Ширана клип на песню Shape of You набрал уже более 5,5 млрд просмотров.

Ранее стали известны самые прослушиваемые исполнители в Spotify.

Видео: YouTube / Ed Sheeran