В Великобритании могут запретить социальную сеть X

Премьер-министр Великобритании поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий.

Власти Соединенного Королевства могут запретить социальную сеть X. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По информации источника, британские власти намерены принять жесткие меры в отношении X из откровенных изображений женщин и детей, которые создает по запросу пользователей чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok. Отмечается, что подобные изображения уже затронули супругу наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин, а также британских знаменитостей и политиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий. По его словам, соцсеть должна взять ситуацию под контроль. Кроме того, источники в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках Закона о безопасности в интернете, к которым относятся штрафы и полная блокировка.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия обвинила нейросеть Grok в создании запрещенного контента.

Фото: pxhere.com