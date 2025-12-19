В Великобритании могут запретить социальную сеть X

Власти Соединенного Королевства могут запретить социальную сеть X. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
По информации источника, британские власти намерены принять жесткие меры в отношении X из откровенных изображений женщин и детей, которые создает по запросу пользователей чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok. Отмечается, что подобные изображения уже затронули супругу наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин, а также британских знаменитостей и политиков.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий. По его словам, соцсеть должна взять ситуацию под контроль. Кроме того, источники в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках Закона о безопасности в интернете, к которым относятся штрафы и полная блокировка.
Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия обвинила нейросеть Grok в создании запрещенного контента.
