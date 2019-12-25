Первой в спячку ушла медведица по имени Тонечка.

В "Велесе" ушёл в спячку первый медведь, точнее медведица. Об этом сотрудники Центра рассказали своим подписчикам в Instagram.

Первой в спячку ушла медведица по имени Тонечка, которая решила поддаться инстинктам и пропустить холодный период. В качестве берлоги у медведицы – деревянный загон, забитый сеном. Там ей никто не помешает.

В Ленобласти Охотнадзор смог запечатлеть осенний пролет гусей.

Фото: Instagram/ veles_center_spb