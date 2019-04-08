В Ленобласти Охотнадзор смог запечатлеть осенний пролет гусей

Они улетают на зиму в теплые края.

С наступлением осени природа начинает готовиться к зимним холодам. Птицы стаями мигрируют в поисках комфортных мест для того, чтобы переждать снежный период. В Ленобласти начался осенний пролет гусей. Об этом сообщила пресс-служба Охотнадзора.

Именно в этот период на поля и болота Ленобласти спешат охотники-гусятники. Они по несколько недель ждут пролета белолобого гуся и гуменника, которые разрешены к добыче.

Однако скоро водоемы покроются льдом, и гусей в этот период в области увидеть будет нельзя, они улетят до весны.

Ранее биолог запретил осенью кормить уток Петербурга и Ленобласти.

Фото: ВК/ Охотнадзор/47