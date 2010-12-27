В "Велесе" попросили принести еды для 18 голодающих медведей

В центре закончились овощи и фрукты, которые нужны для кормления косолапых и других животных.

Волонтеры центра помощи диким животным "Велес" просят у петербуржцев помощи. У них закончились фрукты и овощи, необходимые для кормления 18 медведей и других животных. Призыв о помощи опубликован на официальной странице центра "ВКонтакте".

Волонтеры рассказали, что в среднем взрослому медведю необходимо два ведра фруктов. Судя по записи, больше всего мишки любят яблоки и груши. Кроме того, в центре закончились морковь и свекла. Их едят другие питомцы зверинца.

Отметим, что это не первый раз, когда волонтерам приходится просить помощи у петербуржцев. В июне они начали сбор денег на строительство нового вольера для медведей. С тех пор количество косолапых увеличилось до 18. Сейчас они ютятся в четырех вольерах.

Центр помощи диким животным "Велес" не имеет аналогов в России. В большинстве случаев сюда попадают животные, которые пострадали от рук человека. Те, кто попал в центр абсолютно здоровыми малышами, в дальнейшем отпускаются на волю.

Ранее мы писали, что специалисты "Велеса" спасают полуживого зайца и попавшую под колеса лису.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным