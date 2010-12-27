Специалисты “Велеса” спасают полуживого зайца и попавшую под колеса лису

На официальной странице Центра реабилитации диких животных "Велес" в социальной сети "ВКонтакте" появилось два сообщения о новых пациентах. В центр не так давно поступил заяц, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Новенький, найден в лесу в состоянии "никакой", дышит. "Велес"

Также на выходных под колеса автомобиля на КАД попала лиса. На данный момент она стала чувствовать себя намного лучше, уже скалит зубки. Осмотр показал, что животному повредили хвост.

Ранее в "Велесе" умерла енотовидная собака по кличке Бублик.

Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным