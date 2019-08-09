В "Велесе" умерла енотовидная собака по кличке Бублик

Осенью 2018 года он получил тяжелые травмы после столкновения с поездом.

В пятницу, 9 августа в центре помощи диким животным "Велес" умерла енотовидная собака по кличке Бублик. Волонтеры ухаживали за ним с осени 2018 года, но не смогли остановить предсмертные судороги. Об этом сообщили на ВК-странице центра.

У Бублика были множественные переломы и поврежденный мозг. Даже когда ему становилось лучше, собаку все равно настигали судороги. В последнее время животное плохо реагировало на холодную погоду и страдало приступами эпилепсии из-за повышенного внутричерепного давления. Бублик боролся с судорогами целые сутки, но в итоге больше не смог прийти в себя.

Нам никогда не хочется вас расстраивать, но и сами очень расстроены. Бублик просто устал, и его организм больше не смог бороться. Бублик ушел от нас на радугу. рассказали волонтеры центра помощи диким животным "Велес"

Напомним, что Бублика нашли 26 октября 2018 года. Каким-то образом он попал под поезд и лишился правой лапки. За собакой ухаживала волонтер Наталья, которая проводила с животным курс гимнастики и приучала к самостоятельному приему пищи.

Центр "Велес" расположен во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Рапполово. В него поступают дикие животные, которые проходят лечение и реабилитацию, после чего возвращаются на волю.

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Фото, видео: "Велес"