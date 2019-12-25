Белочка прибыла в Россию на судне, перевозившем древесину.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что петербургский "Велес" взял под опеку индийскую пальмовую белку. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте центра.

Как оказалось, белочка прибыла в Россию на судне, перевозившем древесину.

"После отхода из Индии с ценными породами древесины моряки в трюме судна обнаружили пальмовую белку. Ловили ее по судну несколько раз, так как она сбегала", —сказано в сообщении.

Также в центре отметили, что на этой неделе они приютили лисицу со зверофермы и полоза, которого нашли на улице.

Ранее мы сообщали о том, что кошки и собаки не болеют коронавирусом и не могут быть носителями.

Фото:veles_center_spb/Instagram