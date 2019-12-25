Кошки и собаки не болеют коронавирусом и не могут быть носителями

Однако ситуация, связанная с инфекцией, быстро меняется и постоянно обновляется.

Во время пандемии коронавируса многие люди начали волноваться за своих домашних любимцев и задаваться вопросом: "Болеют ли COVID-19 кошки и собаки".

Как заверили в Управлении ветеринарии Северной столицы, наши четвероногие друзья не болеют коронавирусом и не могут быть носителями этой опасной инфекции. Однако специалисты напомнили, что ситуация, связанная с этим заболеванием, быстро меняется и постоянно обновляется. Поэтому в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют носителю COVID-19 ограничить общение не только с людьми, но и с животными. Этих рекомендаций стоит придерживаться до тех пор, пока не будет получено больше информации о вирусе.

Ранее были названы усиливающие коронавирус лекарства.

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