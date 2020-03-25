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Названы усиливающие коронавирус лекарства

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Их часто назначают пожилым людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Ученые назвали усиливающие коронавирус лекарства. Об этом рассказали исследователи из Университета штата Луизиана в США. Сотрудники вуза опубликовали результаты работы в научном издании Journal of Travel Medicine. Ученые подтвердили свою гипотезу при помощи анамнеза 1099 пациентов. Зараженных лечили в Китае с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года.

Инфекция может усилиться при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). К усилению коронавируса также приводит прием блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) II. Последний часто рекомендуется пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особую опасность представляют внутривенные инфузии АПФ и БРА. 

Они приводят к увеличению количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения. Именно с ними связываются белки SARS-CoV-2 в случае заражения. В этом случае пациенты с подтвержденным коронавирусом будут иметь удвоенное количество рецепторов АПФ" в легких. Это подвергнет организм большому риску наступления тяжелой формы заболевания в результате занесенной инфекции SARS-CoV-2.

Раскрыты последствия заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус, лекарства
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:22

Хотя бы ссылки на исследования прикрепляйте, когда людей дезинформируете. Официальная позиция Европейского общества  кардиологов обратная https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang

ФАС на вас не хватает. 

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Аноним
Сегодня 13:49

Шикарный пример Fakenews

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