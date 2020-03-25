Названы усиливающие коронавирус лекарства

Их часто назначают пожилым людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Ученые назвали усиливающие коронавирус лекарства. Об этом рассказали исследователи из Университета штата Луизиана в США. Сотрудники вуза опубликовали результаты работы в научном издании Journal of Travel Medicine. Ученые подтвердили свою гипотезу при помощи анамнеза 1099 пациентов. Зараженных лечили в Китае с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года.

Инфекция может усилиться при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). К усилению коронавируса также приводит прием блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) II. Последний часто рекомендуется пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особую опасность представляют внутривенные инфузии АПФ и БРА.

Они приводят к увеличению количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе легочного кровообращения. Именно с ними связываются белки SARS-CoV-2 в случае заражения. В этом случае пациенты с подтвержденным коронавирусом будут иметь удвоенное количество рецепторов АПФ" в легких. Это подвергнет организм большому риску наступления тяжелой формы заболевания в результате занесенной инфекции SARS-CoV-2.

Раскрыты последствия заражения коронавирусом.