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В "Велес" поступили енотовидная собака и лис в тяжелом состоянии состоянии
Сегодня, 14:14
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nastya960

В "Велес" поступили енотовидная собака и лис в тяжелом состоянии состоянии

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Лисицу сбил автомобиль.

В Центр реабилитации диких животных "Велес" попали два новых животных: лис и енотовидная собака. Оба диких животных находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в официальной группе центра реабилитации.

Енотовидная собака в последние дни праздников поселилась в сарае в одном из дворов. Хозяин дома сразу понял, что с животным что-то не то и обратился к специалистам центра.

Лисица же попала под колеса автомобиля, у неё множество травм. В тому же, животное уже совсем не молодое.

В прошлом году енотовидную собаку, чуть не утонувшую в Неве, выпустили на волю.

Фото: ВК/ Велес

Теги: велес, енотовидная собака, лиса
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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