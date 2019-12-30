В "Велес" поступили енотовидная собака и лис в тяжелом состоянии состоянии

Лисицу сбил автомобиль.

В Центр реабилитации диких животных "Велес" попали два новых животных: лис и енотовидная собака. Оба диких животных находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в официальной группе центра реабилитации.

Енотовидная собака в последние дни праздников поселилась в сарае в одном из дворов. Хозяин дома сразу понял, что с животным что-то не то и обратился к специалистам центра.

Лисица же попала под колеса автомобиля, у неё множество травм. В тому же, животное уже совсем не молодое.

В прошлом году енотовидную собаку, чуть не утонувшую в Неве, выпустили на волю.

Фото: ВК/ Велес