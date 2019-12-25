Это позволит в короткие сроки выявлять случаи заражения.

В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа. С заявлением выступил его директор Ринат Максютов.

Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы. Ринат Максютов, директор научного центра "Вектор"

По его словам, это позволит в короткие сроки выявлять случаи заражения и оперативно принимать решение о лечении.

Ранее в России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8.

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