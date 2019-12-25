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В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа
Сегодня, 16:27
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matveyvn

В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

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Это позволит в короткие сроки выявлять случаи заражения.

В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа. С заявлением выступил его директор Ринат Максютов.

Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы.

Ринат Максютов, директор научного центра "Вектор"

По его словам, это позволит в короткие сроки выявлять случаи заражения и оперативно принимать решение о лечении.

Ранее в России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8.

Фото: pixabay.com

Теги: вектор, птичий грипп, тесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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