В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа. С заявлением выступил его директор Ринат Максютов.
Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы.
Ринат Максютов, директор научного центра "Вектор"
По его словам, это позволит в короткие сроки выявлять случаи заражения и оперативно принимать решение о лечении.
Ранее в России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8.
Фото: pixabay.com
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