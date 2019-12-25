Вирус пока мутировал не настолько, чтобы передаваться между людьми.

В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, инфекцию выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Попова рассказала, что инфекцию в генетическом материале россиян обнаружили учёные из научного центра "Вектор". В Роспотребнадзоре подтвердили, что это - первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

Попова отметила, что все семь заразившихся чувствуют себя хорошо, болезнь протекала у них в лёгкой форме. Исследователи смогли проследить изменения в организме инфицированных.

И иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По её словам, вирус пока мутировал не настолько, чтобы передаваться между людьми. Случаем передачи от людей людям пока не зафиксировано.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8.

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