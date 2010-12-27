ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировало заявление ГАТИ о Вантовом мосте

В Ведомстве отметили, что сложная дорожно-транспортная ситуация в городе возникла из-за сроков согласования ограничения движения на Володарскому мосту.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" заявили, что сроки ремонтных работ на Большом Обуховском мосту идут точно по графику.

Перенос сроков замены деформационного шва на более поздний период только усугубит дорожную ситуацию. При текущем состоянии шва невозможно обеспечить безопасные условия движения по этому участку КАД. Это означает, что и в случае переноса сроков ремонта здесь должны быть введены ограничения движения отмечают в ведомстве

Отметим, что из-за плохого состояния шва на мосту, в июне этого года пришлось перекрыть несколько полос на КАД для проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее мы уже писали о том, что на Вантовом мосту перекроют две полосы движения.

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