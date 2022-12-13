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В Васкелово ночью горел дачный дом
Сегодня, 18:29
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В Васкелово ночью горел дачный дом

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Пламя оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

В Васкелово произошел пожар на дачном участке. В ночь на 12 февраля в СНТ "Кулаковское-1" вспыхнул дом. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:43. На борьбу с огнем отправилась бригада ПСС Агалатово. Также с огнем боролись 104 пожарная часть и 94 пожарно-спасательная часть из Токсово. 

Пламя  ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: васкелово, кулаковское 1, мчс, пожар на даче
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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