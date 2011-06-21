В Васкелово машинист-кочегар забил знакомого гвоздодером и сжег тело в котельной

Преступника нашли спустя полгода.

Полиция Всеволожского района задержала 42-летнего жителя деревни Гарболово, который подозревается в жестоком убийстве. По версии следствия, 6 месяцев назад машинист-кочегар умертвил знакомого с помощью гвоздодера и сжёг тело прямо у себя на работе в котельной. Об этом сообщила пресс-служба СК 47-ого региона.

Убитый 40-летний мужчина из деревни Васкелово считался без вести пропавшим с 2 декабря 2021 года. О долгом отсутствии мужчины сообщил его 38-летний брат. В итоге было возбуждено уголовное дело, и спустя полгода розысков преступник был найден.

Как рассказал задержанный, он распивал со своей будущей жертвой алкоголь в Гарболово и вызвался подвезти его домой. Во время поездки началась ссора, мужчины вышли из автомобиля, после чего и произошло преступление.

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Фото: Piter.TV