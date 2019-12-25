Тела матери и сына обнаружили в квартире на Маршала Жукова

Признаков насилия найдено не было.

В среду, 22 июня, в квартире на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга были обнаружены тела матери и сына. Об этом стало известно Piter.TV.

Вызов правоохранителей сделали соседи погибших, почувствовав плохой запах в подъезде. Открыв дверь, сотрудники полиции нашли тела 55-летнего мужчины и его 80-летней матери, у которой была констатирована инвалидность.

На трупах не обнаружено признаков насильственной смерти - было установлено, что первым умер именно сын, а пожилая женщина скончалась позже из-за отсутствия необходимого ей ухода.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти нашли тело женщины в пожарном водоеме.

Фото: Piter.TV