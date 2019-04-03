В Ленобласти нашли тело женщины в пожарном водоеме

Известно, что на кистях рук погибшей гематомы.

Накануне дворник во время уборки в СНТ "Балтиец" заметил тело женщины в пожарном водоёме. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На сегодняшний день личность погибшей не установлена. Известно, что на кистях рук погибшей гематомы. Тело лежало в воде головой в сторону въезда в СНТ. Женщина была одета в тёмные брюки, тёмную кофту, ботинки светло-коричневого цвета.

Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

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Фото: Piter.tv

